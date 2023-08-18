— Укусы на теле многочисленные, глубокие и продолжительные. Видно, что в одно место кусали несколько раз. И следы от зубов не маленьких детей! Ребёнок пережил адскую боль, и никто ему не помог. Сегодня у девочки поднялась температура. А укусы до крови — могло быть заражение, — написала она в Instagram.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся досудебное расследование. На месте находятся представители территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. По итогам примут соответствующие меры в отношении администрации детского сада, — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщила правозащитник. 15 августа малышка 1,8 лет вернулась из частного детского сада в Алматинской области с укусами.В комитете по охране прав детей сообщили, что изучение с камер видеонаблюдения в саду подтвердило факт укусов. Однако подробности, кто и как обидел ребёнка, не уточняются.В ведомстве заверили, что вопрос находится на контроле комитета.