В «Атырау облысы Су Арнасы» сообщили, что с первого сентября 2023 года по 30 апреля 2028 года вводят новые тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам, отводу и очистке сточных вод по Атырау и Макатскому району Атырауской области. На предприятии обещали, что за счёт повышения тарифа они собираются увеличить зарплату работникам.
– В последние годы в Казахстане наблюдается рост сообщений об упадке коммунальной сферы. И одна из проблем, влияющих на стабильную работу предприятий отрасли, — это большая текучесть кадров. Учитывая деятельность в Атырауской области различных, в том числе и крупных компаний, в которых требуются профессионалы с опытом работы, удержать коммунальным предприятиям своих работников, получающих зарплату на порядки ниже, становится очень сложно. Отсюда и ряд соответствующих проблем. Низкая оплата труда, соответственно, приводит не только к большой текучести кадров, но и к немотивированности работников. Представляет угрозу устойчивости компании и качеству оказанных услуг, — отметили в предприятии.
Поэтому компания подала заявку на изменение тарифа. После её рассмотрения департамент комитета по регулированию естественных монополий утвердил новый тариф. В расходах сметы изменилась только статья по зарплате производственного и административного персонала. К слову, в соответствии с показателями по труду в регионе за 2022 год. Таким образом, с первого сентября вводится новый тариф, который будет действовать в последующие пять лет. Если ранее тариф для населения на водоснабжение составлял 89,23 тенге за один кубометр воды (все цены указаны без НДС — прим. автора), то теперь он составит 108,98 тенге. Что касается водоотведения, то если ранее тариф для населения составлял 34,75 тенге за кубометр, то с первого сентября стоимость услуги будет составлять 59,08 тенге. Ранее ТОО «Батыс су арнасы» также планировало повысить тариф. Заявка предприятия рассматривается.