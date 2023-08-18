– В последние годы в Казахстане наблюдается рост сообщений об упадке коммунальной сферы. И одна из проблем, влияющих на стабильную работу предприятий отрасли, — это большая текучесть кадров. Учитывая деятельность в Атырауской области различных, в том числе и крупных компаний, в которых требуются профессионалы с опытом работы, удержать коммунальным предприятиям своих работников, получающих зарплату на порядки ниже, становится очень сложно. Отсюда и ряд соответствующих проблем. Низкая оплата труда, соответственно, приводит не только к большой текучести кадров, но и к немотивированности работников. Представляет угрозу устойчивости компании и качеству оказанных услуг, — отметили в предприятии.Поэтому компания подала заявку на изменение тарифа. После её рассмотрения департамент комитета по регулированию естественных монополий утвердил новый тариф. В расходах сметы изменилась только статья по зарплате производственного и административного персонала. К слову, в соответствии с показателями по труду в регионе за 2022 год. Таким образом, с первого сентября вводится новый тариф, который будет действовать в последующие пять лет. Если ранее тариф для населения на водоснабжение составлял 89,23 тенге за один кубометр воды (все цены указаны без НДС — прим. автора), то теперь он составит 108,98 тенге. Что касается водоотведения, то если ранее тариф для населения составлял 34,75 тенге за кубометр, то с первого сентября стоимость услуги будет составлять 59,08 тенге. Ранее ТОО «Батыс су арнасы» также планировало повысить тариф. Заявка предприятия рассматривается.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...