Трагедия произошла 18 августа недалеко от посёлка Щапово района Байтерек. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в 00:02 поступило сообщение о ДТП. Прибывшие спасатели увидели, что на 35-м километре трассы Уральск — Атырау столкнулись грузовик «ГАЗель» и Volkswagen Passat. С помощью специальных инструментов они извлекли из салона авто тела двух погибших, которые были зажаты. Ещё четверо человек, трое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести. Их тоже пришлось извлекать спасателям. Далее сотрудники ДЧС передали их в службу скорой помощи. Оказалось, что 31-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции. Погибшими оказались 44-летний водитель Volkswagen Passat и его 30-летняя пассажирка. 37-летняя женщина и дети 2, 4 и 12 лет госпитализированы в больницу. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». В управлении здравоохранения позднее информируют о состоянии пострадавших.