Фонд «Самрук-Казына» объявил о старте открытого конкурса по реализации от 49% до 100% акций Qazaq Air. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Конкурс проведут в два этапа. Минимальная цена акций составляет 10,2 миллиардов тенге. Итоги конкурса по второму этапу подведут 15 декабря 2023 года. Qazaq Air имеет пять самолетов, которые работают в 22 направлениях. Выручка авиакомпании в 2022 году составила 20,4 млрд тенге.