Конвейерная лента на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области загорелась утром 17 августа. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. 222 человек сразу подняли на поверхность. Вечером 17 августа нашли тело 39-летнего электрослесаря Виталия Слюнькова. Утром 18 августа найдено тело ещё одного погибшего. В 14:00 18 августа в АМТ сообщили, что найдено тело третьего шахтера. Сейчас идёт опознание. Компания обещает оказывать поддержку семьям погибших шахтёров:
  • покрытие затрат, связанных с погребением;
  • единовременная выплата семье в размере десяти годовых зарплат погибших работников;
  • ежемесячная страховая выплата на каждого ребёнка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребёнок будет являться студентом);
  • оплата получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет;
  • приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него;
  • оплата ремонта имеющегося жилья;
  • покрытие определённой части ипотечных платежей;
  • содействие в трудоустройстве жён и детей на предприятиях компании;
  • ежегодные путёвки в санатории и детские лагеря для жён и детей.
В АМТ подчеркнули, что компания сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии. Накануне президент поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.