Смертельная авария произошла в ночь на 18 августа на трассе Уральск — Атырау, недалеко от посёлка Щапово. На дороге столкнулись грузовик «ГАЗель» и Volkswagen Passat. 31-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Два человека погибли на месте, их тела извлекли спасатели. Ещё четверо человек, трое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 31-летнему мужчине оказали медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался. 37-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану нижней трети правого предплечья, множественные ушибы, ссадины грудной клетки, верхних и нижних конечностей, ушиб наружного носа. Врачи оценивают её состояние как стабильное. Пациентка отказалась от дальнейшего стационарного лечения. Специалисты провели с ней беседу и дали все необходимые рекомендации. Что касается детей, то двух, четырёх и 12-летние девочки получили множественные ушибы и госпитализированы в отделение травматологии областной детской больницы. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Они получают лечение.