Проезжавший по тротуару Lexus у СпецЦОНа засняли на видео 17 августа. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за рулём находился электрик СпецЦОНа. Он перевозил сварочный аппарат по решению своего руководства. Другого проезда у него не было.

— Согласно правилам дорожного движения, допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции отметили, что штрафовать электрика не будут.

https://youtube.com/shorts/p-dXMAPEFeM?feature=share