В начале июля реконструкцию улицы Шолохова раскритиковали общественники. Их возмутило отсутствие подъездных путей к коммерческим зданиям, непонятное сооружение и задержка сроков сдачи участка. Руководитель ЖКХ Азамат Халелов сказал, что участок планировали сдать в первых числах июля, но из-за постоянных препятствий сроки сдвигаются, поэтому закончить работу постараются до конца месяца.

Фото Ивана Повытчикова

Сегодня, 18 августа, дорога по прежнему перекрыта. Однако шлагбаум открыт, поэтому машины свободно въезжают на отремонтированный участок. Руководитель ЖКХ говорит, что конкретных сроков, когда откроют дорогу, пока нет.



— Сейчас устанавливают опоры освещения. Как только их подключат с одной стороны, сразу дорогу откроем. Без освещения не можем открыть участок, потому что в ночное время может произойти ДТП. Поэтому дорогу для общего пользования откроем после подключения освещения, — сказал Азамат Халелов.



Вместе с тем, реконструкция улицы Шолохова продолжается дальше. Бригада приступила к расширению следующего участка.





Предприниматель Андрей Леонтьев содержит автосервис на улице Шолохова. По его словам, из-за реконструкции дороги клиентов стало меньше. Мужчина за свой счёт асфальтирует подъездные пути к своему предприятию.

— Когда откроют дорогу? Скоро сентябрь уже. У моих слесарей дети, их нужно в школу одевать. Мы работаем в полсилы, клиентов не хватает. Пусть открывают уже, мне этот свет не нужен, его и не было раньше. Открыли бы дорогу, ко мне клиенты поехали бы, детей в школу одели бы. Хотя бы одну линию откройте, дорога ведь теперь широкая, — говорит предприниматель.



Напомним, что улицу Шолохова закрыли на ремонт 14 мая от улицы Сырыма Датова до Сергей Тюленина. На этом отрезке находится 35 предприятий.