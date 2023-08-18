— У нас уже два месяца так продолжается, примерно с 10:00 до 23:00 воды нет. И на наши жалобы никто не реагирует, — возмущается житель дома Миржан Бабанов.

— Насосы в летний период не успевают перекачивать воду, поэтому образовалась такая проблема. Вода доходит только до третьего этажа, но не выше, — отметил он.

Жильцы многоэтажек №4 и №6 на улице Николая Башмакова (посёлок Деркул) жалуются на слабый напор воды в дневное время. А те, кто живёт выше третьего этажа, вовсе не видят холодной воды днём. Им приходится ждать ночи, чтобы помыть посуду, постирать вещи и искупать детей. А с ночи набирать воду в ёмкости, чтобы был запас воды на бытовые нужды.Пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауржан Гилажев отметил, что в летний период частный сектор посёлка Деркул использует воду из центрального водоснабжения для полива огородов. Поэтому напор воды днём очень слабый.