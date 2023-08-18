Мероприятие стало символом обновления и надежды для многих жителей.

Семьи, пострадавшие от наводнений в селах Акбулак, Пугачев и Кентубек, теперь могут начать новую главу в своей жизни, благодаря усилиям государства и местных инициатив. Девять семей, оставшихся без крова из-за весеннего паводка, встретили этот день с радостью, получив ключи от своих новых домов.

В праздновании новоселья в селах Пугачев и Кентубек принял участие аким области Нариман Торегалиев, который передал ключи владельцам новых домов. Он отметил важность этого момента в жизни пострадавших семей и подчеркнул значимость солидарности и поддержки, которую жители региона оказали друг другу в трудные времена.

В своей речи аким области сказал: "В этом году экстремальные погодные условия усложнили жизнь и оставили без жилья несколько семей в некоторых населенных пунктах нашей области. Однако, благодаря сплоченности и поддержке нашего народа, сегодня мы видим, что строятся новые дома. Выражаю особую благодарность руководителю товарищества «Наз Тур», который в кратчайшие сроки построил качественное жилье. Сегодня хочу поделиться радостью каждого члена семьи, пожелать каждому дому радости и благополучия. Пусть наши села всегда будут развиваться, и пусть нас обходят стихийные бедствия".

В завершение визита аким области также ознакомился с состоянием школы в селе Кентубек и проектом реконструкции электрических сетей в селе, подчеркивая важность инфраструктурных улучшений для устойчивого развития района. Этот день стал символом возрождения и солидарности в Бурлинском районе, где каждый новый дом является шагом к обновлению и процветанию.

Напомним, весеннее половодье оставило несколько семей в ЗКО без жилья. В этом весеннем наводнении по всей области был зарегистрирован серьезный ущерб жилым домам, но наиболее сильно пострадал Бурлинский район. Согласно оценке специальной комиссии, 16 жилищ в четырех разных селах признаны непригодными для проживания. В ответ на эту кризисную ситуацию, правительство обязалось предоставить пострадавшим семьям жилье до начала холодного сезона.

Начиная с мая этого года, началось строительство новых домов, и счастливчиками, первыми переехавшими в свои новые жилища, стали жители села Акбулак. Этот трехмесячный процесс строительства завершился успешно, и теперь семьи могут наслаждаться своими просторными домами, общей площадью более 80 квадратных метров, на участках в размере 8 соток, соответствующими самым современным стандартам и требованиям.