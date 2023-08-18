По данным «Казгидромета», 19 августа днём на большей части ЗКО сохраняется сильная жара до 36 градусов. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +22..+23 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.