На время расследования ряд должностных лиц части отстранён от исполнения служебных обязанностей.

В одной из воинских частей в Отаре (Жамбылская область) солдат срочной службы получил тяжёлые травмы, в том числе переломы челюсти и носа. Инцидент вызвал общественный резонанс после появления видеозаписи в соцсетях и сообщения родственников, передаёт Zakon.kz.

По версии очевидцев, молодого военнослужащего неправильно прооперировали, и полноценного лечения и наблюдения он не получил. Позже родственники нашли его в чужой квартире, а обследование показало, что операция была проведена некорректно. Сейчас солдат проходит лечение в Военно-клиническом госпитале в Алматы.

В Главном управлении военной полиции сообщили, что по факту применения физической силы к военнослужащему возбуждено уголовное дело, а материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Начата всесторонняя проверка.

Военной полицией Гвардейского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего… Проводится всесторонняя проверка… будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц…, — говорится в официальном комментарии.

На время расследования ряд должностных лиц части отстранён от исполнения служебных обязанностей. В ведомстве добавили, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Ситуация находится под контролем руководства Вооружённых Сил.

Источник: Zakon.kz