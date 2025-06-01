Рассекречено свыше 2,5 миллиона материалов. На основе этих данных выпущено 72 тома с документами, а также отдельное 12-томное издание по делам деятелей Алашорды.

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. В этот день президент Касым-Жомарт Токаев посетил музей и мемориал «АЛЖИР». Он возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания. Об этом сообщили в Акорде. Президент напомнил, что во время сталинских репрессий пострадала национальная интеллигенция — самые образованные и прогрессивные люди страны. Тысячи людей были объявлены «врагами народа», подвергнуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие.

— На территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ. АЛЖИР – одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около восьми тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров. Сегодня здесь присутствуют потомки тех, кто пережил ужасы АЛЖИРа. Политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого, — сказал Президент.

Он подчеркнул, что устранять «белые пятна» истории – наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Пять лет назад была создана комиссия по реабилитации жертв репрессий. Учёные и эксперты три года изучали документы из архивов. В итоге более 300 тысяч человек были официально реабилитированы. Рассекречено свыше 2,5 миллиона материалов. На основе этих данных выпущено 72 тома с документами, а также отдельное 12-томное издание по делам деятелей Алашорды. При Архиве Президента создан центр, который занимается изучением репрессий XX века. Туда уже передано 700 тысяч ранее засекреченных дел. Подобная масштабная работа в Казахстане проводится впервые.

— Нужно изучать и знать историю своего народа. Это аксиома. Без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях. Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций, и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность, — подчеркнул Президент.

Токаев также напомнил, что мы должны помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Прошлое, каким бы тяжёлым оно ни было, не должно мешать нашему развитию.