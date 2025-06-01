При покупке товаров или оплате услуг продавец обязан использовать контрольно-кассовую машинку (ККМ) и выдавать фискальный чек.

При покупке товаров или оплате услуг продавец обязан использовать контрольно-кассовую машинку (ККМ) и выдавать фискальный чек. Об этом напомнили в департаменте государственных доходов в Мангистауской области. Фискальный чек может пригодиться для возврата или обмена товара, а также для защиты прав как покупателя.

Что делать, если фискальный чек не выдали?

Если вам не выдали чек, вы можете подать жалобу через официальный сервис e-Otinish в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика. В обращении необходимо указать: адрес и время покупки, название магазина или компании, информацию о товаре, видеозапись или другое подтверждение.

Какой штраф грозит за невыдачу чека отсутствия ККМ?

За невыдачу фискального чека налогоплательщику впервые выносится предупреждение. При повторном нарушении в течении года применяются штрафы:

для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 20 МРП;

для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП;

для субъектов крупного бизнеса – 40 МРП.

Отсутствие ККМ влечет предупреждение, при повторном нарушении в течении года предусмотрены штрафы:

для нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого бизнеса – 15 МРП;

для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП;

для субъектов крупного бизнеса – 50 МРП.

Стоит отметить, что Комитет государственных доходов проводит две республиканские акции «Требуй чек – выиграй приз!» и «Байге», которые продлятся до конца 2025 года. Условия участия просты — необходимо отсканировать и зарегистрировать фискальные чеки в мобильном приложении «Amian». Каждый участник получает возможность выиграть ценные призы и денежный приз в размере 100 тысяч тенге.

Автор Снежана Давыдова