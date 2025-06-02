В ходе проверки установлено, что сумма аренды была нелогично завышена на 668 447 тенге. Благодаря прокурорскому реагированию был совершен перерасчёт, и сумма приведена в соответствие с законом.
Также по инициативе прокуратуры:
• 4 детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено жильё;
• 1 ребёнок-сирота поставлен в очередь на получение квартиры.
В результате принятых мер удалось восстановить права 197 граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения.
Прокуратура продолжит следить за соблюдением прав граждан и принимать меры в случае выявления нарушений.
Руслан СКОРИК