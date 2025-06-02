Новое образовательное учреждение на 110 мест появится в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области.

По данным Генеральной прокуратуры республики Казахстан, 30 мая 2025 года в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области состоялась церемония закладки «капсулы времени» в строительство новой школы-интернат.

Проект реализуется на средства, возвращенные государству по Закону «О возврате незаконно приобретенных активов».

В церемонии приняли участие заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Габит Садырбеков, прокурор Атырауской области Бауыржан Жумаканов, представители местных исполнительных органов, общественности и жители села.

Новая школа интернат рассчитана на 110 мест и станет первой образовательной базой в Жамансоре. В селе ранее функционировала лишь начальная школа на 60 учеников. Не было актового и спортивного залов.

Старшеклассники вынуждены были ездить на учебу за знаниями в другие села. Теперь у детей из Жамансора и ближайших сел появится возможность получать качественное образование.

Проект реализуется за счет средств Специального государственного фонда. Всего по стране за счет фонда возводится 333 социальных объекта.

Снежанна ДАВЫДОВА

Фото: pexels.com