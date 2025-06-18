Данные результата обследования предприятий предоставили в Бюро нацстатистики.

В РК почти каждый третий работающий пенсионер занят в сфере образования

На конец 2024 года в этой отрасли числилось 51,4 тысяч работающих пенсионеров, что эквивалентно 31% их общего числа. Такие данные Бюро национальной статистики получило по итогам ежегодного обследования предприятий на выборочной основе, передает DATA HUB.

Что примечательно, между конкретными ступенями образования подобные работники распределены крайне неравномерно. В частности, значительная их часть задействована в сфере среднего образования – 27,6 тысяч человек, тогда как в сфере начального образования они почти не встречаются.

— Второй отраслью по количеству работающих пенсионеров выступает здравоохранение – 26 тысяч человек, или 16%. Тройку лидеров замыкает промышленность, где числится 19,1 тысяч работников, которые формально должны находиться на заслуженном отдыхе (12%). Если разобраться, факт того, что работающие пенсионеры наиболее широко представлены в перечисленных трех сферах, сам по себе вряд ли удивителен. Дело в том, что на эти сферы приходится почти 60% всех попавших в статистику работников. Иными словами, эти сферы являются самыми многочисленными, - пишут аналитики.

Наибольшая доля работающих пенсионеров от общей списочной численности работников на конец 2024 года наблюдалась в отрасли, официальное название которой звучит как «Предоставление прочих видов услуг» - 11%, или 5,7 тысяч из 52 тысяч человек. При этом под прочими услугами в данном контексте прежде всего следует понимать услуги, касающиеся деятельности общественных объединений.

Одновременно с этим довольно высокой является концентрация работающих пенсионеров в сфере операций с недвижимостью – 9,6% (2,1 тысяч человек), а также в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8% (10,9 тысяч человек).

Аналитики DATA HUB уточнили, что во всех описанных выше случаях речь идет о списочной численности работников. То есть обо всех оформленных по трудовому договору работниках, включая временно отсутствующих из-за беременности, ухода за ребенком и других причин. Второй важный для понимания момент: выборка Бюро нацстатистики охватывает все предприятия, за исключением малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.



