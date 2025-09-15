С 16 сентября, когда Луна перейдёт в знак Рака, три знака зодиака окажутся под влиянием благоприятной энергии.

Энергия транзита мягкая, но ощутимая – она вдохновляет и заряжает позитивом. Для этих трёх знаков день станет доказательством того, что позитивный настрой способен менять судьбу, принося удачу и гармонию.

Рак

Луна в вашем знаке открывает новый цикл благоприятных событий. Рак, вы почувствуете себя увереннее, яснее поймёте свои цели и направление движения в жизни. Возможности будут приходить к вам легче, чем обычно, и это может вызвать удивление. Всё словно складывается идеально, и вы ощущаете благодарность за поддержку Вселенной.

Дева

Новый транзит усиливает внутреннее спокойствие и помогает гармонично принимать решения. Многое будет меняться вокруг вас, и ваши способности адаптироваться станут ключом к успеху. Эмоциональная сила Девы сегодня особенно важна для благоприятного исхода. Неопределённость отступает: вы готовы к новым испытаниям и справитесь с ними.

Рыбы

Для Рыб день будет благоприятен как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Вы внимательны к происходящему вокруг, умеете сопереживать, но сегодня эмоции работают на вас, а не против. Рыбы почувствуют, что могут быть эмоциональными и одновременно – рациональными и уверенными. Вселенная направляет вас к изобилию и внутреннему покою, и именно это станет проявлением удачи в этот день.

Фото: pixabay.com