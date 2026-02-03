Синоптики обещают морозное начало месяца и кратковременные оттепели.

Как сообщили в РГП «Казгидромет», в большинстве регионов страны осадков ожидается примерно столько же, сколько обычно бывает в это время года. Больше нормы их прогнозируют на северо-западе Казахстана — в основном в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также на северо-востоке Атырауской и северо-западе Акмолинской области.

Синоптики отмечают, что повышенное количество осадков ожидается и в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

По предоставленным данным, в первой декаде месяца на западе и северо-западе Казахстана, включая Актюбинскую область, установятся сильные морозы. Ночью температура будет опускаться до –23…–28 градусов, днем — до –15…–23. К концу декады морозы начнут слабеть: ночью до –10…–20, днем до 0…–8 градусов.

В целом в феврале самые холодные дни на западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются в первой и второй декадах. Ночью температура может опускаться до –21…–30 градусов, а в горных районах востока — до –35. Днем будет –13…–20 градусов.

При этом в середине первой декады (а на западе — уже в начале месяца), а также в отдельные дни второй и третьей декад днем возможны оттепели.