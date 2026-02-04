На службу призовут офицеров запаса, годных по состоянию здоровья, в возрасте до 29 лет, а по медицинским специальностям — до 32 лет.

В 2026 году в Казахстане планируют призвать более 850 офицеров запаса на воинскую службу. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— Мера реализуется в соответствии Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил и формирование военно-обученного резерва, — говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, основная часть призванных — 700 человек — будет направлена в Вооружённые силы. Ещё 80 офицеров пополнят Пограничную службу, 64 — Национальную гвардию, 15 — Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Призыв будет проводиться по наиболее востребованным военно-учётным специальностям. В их числе авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления.

На службу призовут офицеров запаса, годных по состоянию здоровья, в возрасте до 29 лет, а по медицинским специальностям — до 32 лет, при наличии необходимой военно-учётной специальности.

Как правило, призванные офицеры проходят службу по месту воинского учёта либо проживания. При этом приоритет отдадут кандидатам, заинтересованным в прохождении службы и не имеющим постоянного места работы.

— При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья, — отметили в Минобороны.

Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.