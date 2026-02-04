52-летний житель Актобе снова стал жертвой интернет-мошенников, поверив обещаниям о возврате утраченных ранее денег. Об этом сообщили в Департаменте полиции региона.

По информации правоохранительных органов, мужчина увидел на YouTube рекламу с предложением услуг по возврату денег, похищенных мошенниками. Год назад он уже пострадал от аналогичной схемы — тогда неизвестные лица, пообещавшие высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, убедили его передать им 7 миллионов тенге.

Попытка вернуть утраченные средства обернулась новым обманом. За «помощь» в возврате денег потерпевший перевёл ещё 400 тысяч тенге. После этого связь с так называемыми специалистами прекратилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению лиц.

В департаменте полиции напоминают, что:

не существует гарантированных способов вернуть деньги, похищенные мошенниками, через частные объявления в интернете;

предложения о «100-процентном возврате средств» за вознаграждение являются одной из распространённых схем повторного мошенничества.

В случае получения подозрительных предложений гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию.