По информации правоохранительных органов, мужчина увидел на YouTube рекламу с предложением услуг по возврату денег, похищенных мошенниками. Год назад он уже пострадал от аналогичной схемы — тогда неизвестные лица, пообещавшие высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, убедили его передать им 7 миллионов тенге.
Попытка вернуть утраченные средства обернулась новым обманом. За «помощь» в возврате денег потерпевший перевёл ещё 400 тысяч тенге. После этого связь с так называемыми специалистами прекратилась.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению лиц.
В департаменте полиции напоминают, что:
не существует гарантированных способов вернуть деньги, похищенные мошенниками, через частные объявления в интернете;
предложения о «100-процентном возврате средств» за вознаграждение являются одной из распространённых схем повторного мошенничества.
В случае получения подозрительных предложений гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию.