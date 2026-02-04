Какие ипотеки Отбасы будут работать в 2026 году.

Какие льготные ипотеки будут работать в 2026 году и когда по ним стартует приём заявок, рассказал заместитель начальника управления развития бизнеса филиала Отбасы банка в Алматы Шах-Мухамед Жакан. Об условиях участия и требованиях говорится на сайте krisha.kz.

«Наурыз»

Приём заявок стартует в марте.

Условия программы:

Ставка: 7% (ГЭСВ от 7,1%) — для соцкатегорий, 9% (ГЭСВ от 9,4%) — для остальных.

Первоначальный взнос: 10% при чистовой отделке, 20% при черновой (20% займа можно направить на ремонт).

Максимальный заём: 36 миллионов тенге — в Алматы и Астане, 30 миллионов тенге — в других регионах.

Срок: до 19 лет.

Главные требования:

отсутствие собственного жилья за последние 5 лет;

официальный доход и пенсионные отчисления за последние 6 месяцев;

депозит в Отбасы банке с минимальной суммой 2 миллиона тенге.

«Умай»

Это женская ипотека. Участвовать могут только женщины, семейное положение и наличие жилья не имеет значения. Обязателен официальный доход за последние 6 месяцев.

— По программе «Умай» сейчас ведётся работа по заключению генерального соглашения Отбасы с Азиатским банком развития. Ожидается, что запуск программы состоится в ближайшее время, — пояснил Шах-Мухамед Жакан.

Пока не ясно, останутся ли условия программы прежними или изменятся. Ранее они были такими:

Ставка: 15% с последующим понижением 5–3,5%.

Максимальная сумма займа: до 50 миллионов тенге.

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья — в крупных городах, от 15% — в регионах.

Срок: от 6 месяцев до 25 лет.

«Алматы жастары»

Это льготная ипотека для работающей молодёжи: максимальный возраст участников — 35 лет.

Ранее старт программы в Алматы планировали на март, но пока точные даты неизвестны. О новой дате в Отбасы банке обещают сообщить позже.

Условия программы:

Ставка: 5%.

Первоначальный взнос: 10%.

Максимальная сумма займа: 20 миллионов тенге.

Программа работает также в других регионах.

«Наурыз Әскери»

Это новая программа, участвовать в ней могут только получатели жилищных выплат — сотрудники и военнослужащие Минобороны, КНБ, МВД, МЧС, Службы госохраны, военной прокуратуры и других ведомств.

Условия программы:

Ставка: 9% с понижением до 5% через 8 лет.

Первоначальный взнос: от 0 до 50%.

Максимальная сумма займа:

— ПВ до 20%: 36 миллионов тенге — Алматы, Астана, 30 миллионов тенге — регионы;

— ПВ от 20 до 50%: до 80 миллионов тенге.