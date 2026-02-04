В большинстве случаев аварии случались из-за нарушений со стороны самих пешеходов.

В Уральске полицейские совместно с волонтёрами группы «Орал жастары» провели акцию по безопасности дорожного движения, сообщает Polisia.kz.

— С начала года в городе произошло 15 ДТП с участием пешеходов. В большинстве случаев аварии случались из-за нарушений со стороны самих пешеходов: перехода дороги в неположенных местах, использования гаджетов и игнорирования сигналов светофора, — сообщили в Polisia.kz.

Во время акции полицейские беседовали с пешеходами на улицах и в местах скопления людей, напоминая о правилах дорожного движения. Законопослушным пешеходам вручили благодарственные письма, также раздали памятки по безопасности.