Инцидент произошёл 2 февраля в области Жетысу.

В области Жетысу расследуется уголовное дело по факту избиения трёхлетней девочки, которую доставили в областную детскую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеканал КТК.

Инцидент произошёл 2 февраля в Талдыкоргане, когда мать отправилась в баню на полчаса и оставила детей под присмотром отца. По словам женщины, супруг был в состоянии алкогольного опьянения. За это короткое время он успел избить свою дочь.

В результате нападения у ребёнка отмечены повреждения внутренних органов. Её перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Мать находится рядом с дочерью.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ситуация взята на личный контроль регионального уполномоченного по правам ребёнка, который поддерживает связь с семьёй и оказывает необходимую помощь.

Источник: КТК