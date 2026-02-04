В областном филиале партии состоялась встреча с активом, на которой рассмотрели положения проекта новой Конституции и их возможное влияние на развитие страны.

В Западно-Казахстанском областном филиале Народная партия Казахстана прошла встреча с партийным активом, посвящённая разъяснению и обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан.

Председатель филиала Борис Лаврентьев отметил, что опубликованный Конституционной комиссией документ отражает институциональные изменения и направлен на формирование правовой базы для дальнейшего политического развития страны.

В обсуждении также принял участие член Совета филиала партии, руководитель ТОО «Урал-Тау» Алиби Уразов. Он обратил внимание на ориентированность проекта на защиту прав и свобод граждан, а также на значимость участия общества в принятии решений.

Встреча прошла в формате открытого диалога: участники задавали вопросы, делились мнениями и обсуждали роль предлагаемых изменений для дальнейшего развития региона и страны.