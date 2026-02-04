С момента запуска услуги и по 20 января казахстанцы подали 66 339 заявок на изготовление государственных регистрационных номерных знаков.

С момента запуска новой услуги по заказу индивидуальных автомобильных госномеров казахстанцы подали более 66 000 заявок на изготовление «красивых» номерных знаков. Об этом свидетельствуют данные портала Kolesa.kz.

С 5 января 2026 года у водителей появилась возможность самостоятельно выбирать комбинации букв и цифр для своих автомобильных номеров, что стало причиной большого интереса в спецЦОНах по всей стране.

По состоянию на 20 января, из общего числа заявок 62 852 номера находятся в работе или уже изготовлены, а ещё 3 487 заявок были отменены — в основном из‑за отсутствия оплаты или по желанию самих заказчиков.

Наибольший спрос на индивидуальные госномера наблюдается в Алматы — от жителей этого города поступило 15 265 заявок, что составляет почти четверть всех обращений. За ним следуют Шымкент (7 555 заявок) и Астана (7 162).

Активно оформляют уникальные номера также в Мангистауской и Жамбылской областях — по 4 777 и 4 083 заявок соответственно. Меньше всего обращений поступило из области Ұлытау — всего 553 заявки.

Стоимость изготовления таких «красивых» номеров в 2026 году стартует примерно от 43 250 тенге и может превышать 1,2 млн тенге для самых востребованных комбинаций.

Услуга оформления включает стандартные и индивидуальные комбинации, причём обычные номера обходятся в около 12 110 тенге.