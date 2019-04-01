Сегодня, 1 апреля, полицейские ЗКО почтили память погибшего Шалхара Акымгалиева, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В память о Шалхаре Акымгалиеве на базе департамента полиции ЗКО, прозвучал марш, под который промаршировали сотрудники полиции, после чего они возложили цветы к фотографии погибшего. Как рассказал командир батальона дорожно-патрульной полиции города Уральск Канат Муканбетов, данное мероприятие они провели в памяти о коллеге из Атырау. - Его я знал с 2014 года. Пять лет назад мы вместе с ним проходили учебу, это было трехмесячное первоначальное обучение в полицейской школе города Атырау. Там с ним и познакомились. Могу сказать, что он был хорошим человеком. Осознанно подошел к выбору своей профессии. До конца своей жизни был верен своей родине, народу и присяге, которую принес. Выражаем соболезнование, родителям и всем его родственникам, - сказал Канат Муканбетов. Напомним, 24-летний Шалхар Акымгылиев погиб 22 марта, спасая тонущую девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Девушку вызволить удалось, сержанта же унесло течением, позже его тело нашли уже бездыханным.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА