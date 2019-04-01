Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 1 апреля по 31 мая на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре-2019". В самом городе Атырау набережную реки будут патрулировать по основным восьми маршрутам. Патрули также будут нести усиленную службу на береговой зоне рек Жем, Уил, Кигач. Полицейские отметили, что в ходе ОПМ кроме борьбы с незаконными посягательствами на рыбные запасы, важно пресечь нарушения общественного порядка. Стоит отметить, что к обеспечению правопорядка на набережной областного центра подключены 23 видеокамер центра оперативного управления УП города Атырау. С начала года по области выявлено 8135 административных нарушений, таких как распитие спиртных напитков, нарушение общественного порядка. – Всего в обеспечении правопорядка на всей территории Жайык-Каспийского бассейна во время ОПМ "Бекіре" будут задействованы более 300 сотрудников полиции и 73 единиц техники. Разработан комплексный план с территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира КЛХ РК, природоохранной и военной прокуратуры, инспекции транспортного контроля и пограничной службы КНБ РК. Не менее эффективная работа ожидается от новых 4 стационарных постов полиции построенных при въезде в город. Также возобновится работа контрольно-пропускных пунктов где правоохранительные структуры будут вести работу совместно с природоохранными органами, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.???????????????????????????????????? Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.