Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в ДЧС ЗКО, сотрудники службы пожаротушения за прошлую неделю четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний в автомобилях. - Так, 27 марта горела автомашина 2000 года выпуска. 29 марта произошло замыкание электропроводки в панели приборов автомобиля "ВАЗ-2106", 31 марта горел моторный отсек автомобиля марки "Фольксваген", 1 апреля горел моторный отсек и передняя часть кузова и частично панель приборов автомобиля марки Mitsubishi, - пояснили в ДЧС ЗКО. В ДЧС ЗКО отметили, что количество возгораний автомобилей постоянно растёт. - Основные причины пожаров на автотранспорте - нарушение правил технической эксплуатации автомобилей, неполадки электропроводки, поджоги. Помимо этого, в списке причин возгорания могут быть утечка топлива, неосторожность при перевозке горючих веществ, хранение в машине промасленной ветоши и даже курение в салоне, - рассказали в департаменте ЧС. В ДЧС ЗКО отметили, что у каждого водителя должен быть огнетушитель в автомобиле. Он нужен не только для честного прохождения техосмотра, но и на случай возникновения опасной ситуации. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 (с сотового 112).