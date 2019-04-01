Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, задержанный 32-летний мужчина был участником устойчивой преступной группы, который ранее был трижды судим за совершение грабежа, разбоя и хулиганства. Стоит отметить, что подозреваемый находился в международном розыске с 2018 года за совершение вымогательства. –Путем угроз и применения насилия он с подельниками вымогал денежные средства в особо крупном размере 43,5 млн тенге у индивидуального предпринимателя. Уголовное дело по обвинению соучастников вымогательства, находящихся в следственном изоляторе, направлено в суд в феврале 2019 года, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.