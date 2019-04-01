В специализированном межрайонном уголовном суде были допрошены сотрудники полиции, которые находились в здании Акжайыкского РОВД в момент убийства командира своим подчиненным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил государственный обвинитель, Серик Гариф обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК "Убийство".
– Серик Гариф работает в полиции с 15 апреля 2016 года. В день убийства около 16.20 подсудимый прибыл в Акжайыкский РОВД, чтобы приступить к смене. Рустем Ракишев выписывал сотрудникам разрешение для получения табельного оружия. Получив оружие, все сотрудники направились на свои посты. Когда Рустем Ракишев выходил из здания РОВД, подсудимый Серик Гариф семь раз выстрелил в него. Пули попали в голову, в ногу и в спину. От полученных травм Ракишев скончался на месте, - зачитал прокурор.
Стоит отметить, что подсудимый полностью признал свою вину.
Как рассказал свидетель Артур Куспанов, 6 сентября он находился на посту в здании РОВД и после убийства Гариф добровольно сдал оружие.
– В тот день я дежурил и стоял на посту. После обеда первым пришел Серик Гариф, потом пришли и другие сотрудники. Получив оружие, они начали выходить во двор. Тут послышались выстрелы. Я подумал, что у кого-то случайно в кабуре выстрелил пистолет. Но тут пришел Гариф, положил свой пистолет на стол и сказал: "Болдым" (закончил - прим.автора). Я растерялся, даже подумать не мог, что на территории РОВД произошло убийство. Тут прибежал дежурный, водитель, мы его свалили и надели наручники, - рассказал Артур Куспанов.
По словам другого свидетеля Айбека Оспанова, он первым задержал Гарифа, который не оказывал никакого сопротивления.
– Я находился в здании, когда послышались выстрелы. Я выбежал и увидел сотрудника, который лежал на лестнице. Рядом никого не было. Второй сотрудник шел по коридору, оружия при нем не было, рядом тоже никого не было. Я подбежал к нему сзади и свалил его. Он не сопротивлялся, мы завели его в кабинет на первом этаже. Там он вел себя неадекватно, то смеялся, то плакал, говорил про отца, про мать, сказал, что неделю не может спать, что готовился к убийству Ракишева. Мы там просидели около часа, пока ждали следователей, - рассказал свидетель.
Другой свидетель Тлеген Абугалиев заявил, что пытался помочь убитому, однако в этом ему помешал помощник дежурного, который задержал его у входа.
– В тот день нас было пять сотрудников, которые должны были заступить в ночную смену. Мы получили оружие, начали выходить на улицу. Я вспомнил, что забыл фуражку, побежал назад в здание, взял головной убор, в этот момент услышал выстрелы, подумал, что у кого-то случайно выстрелил пистолет. Я побежал назад к выходу, но у входа меня задержал Артур Куспанов, увел в сторону оружейки со словами "Ештене болган жок" (Ничего не произошло - прим. автора). Тут в здание вошел Гариф, положил на стол пистолет. Я выбежал на улицу и увидел командира взвода, который лежал на спине, - рассказал Тлеген Абугалиев.
Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД
произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов
в командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел 7 выстрелов
. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам. Отец убитого полицейского требует
для обвиняемого пожизненный срок.
