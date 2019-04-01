Сою выращивают в Китае, Корее, Японии. В Европе ее активно используют в пищевой промышленности. Да и в нашей стране она популярна – соевый сыр, мясо, молоко, масло. Многие смеси для младенцев содержат соевый белок, а соевый протеин популярное питание для спортсменов.На 50% состоит из растительного белка – это залог похудения без вреда для здоровья. На 20% ненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на работу сердца. 20% углеводов И такие полезные элементы, как калий, кальций, магний, фосфор, витамины E, B6, B3, PP и другие. Кроме того соя ускоряет обмен веществ, выводит вредный холестерин, предотвращает анемию, диабет. В бобах сои содержится редкий растительный аналог женского гормона – эстрогена. Исследования доказали – употребление женщиной сои снижает частоту приливов в период менопаузы, риск сердечно – сосудистых и онкологических заболеваний. НО…Несмотря на все плюсы для здоровья, переизбыток сои вреден. Те же антиоксиданты в большом количестве могут наоборот спровоцировать рак груди. Врачи убеждены, что женщины, перенесшие рак груди, должны отказаться от сои. Если вы вегетарианец и при этом в вашем рационе не достаточно йода – сою употребляйте с осторожностью. В ней содержатся вещества блокирующие функции щитовидной железы. Людям с заболеванием мочеполовой системы тоже необходима не увлекаться – содержащаяся в сое щавельная кислота может спровоцировать мочекаменную болезнь. Также с осторожностью следует есть детям до 5 лет – может стать причиной аллергии, беременным, людям с пониженным давлением. При употреблении сои важно сбалансированное и разнообразное питание ежедневно.300 гр. сыра, 1 красный лук, 300 гр. шпината измельчить по желанию. Добавить кедровых орешков. Заправить салат соусом из смеси оливкового масла, горчицы и винного уксуса.Соевое мясо замочить в холодной воде часа на два. Порежьте на более мелкие кусочки и доведите до кипения, воду слейте. Приготовьте маринад: в 300 мл воды смешайте с 0,5 ч.л. соли, соевого соуса и паприки. Вскипятите и варите на медленном огне 10 минут. Залейте горячим маринадом мясо и оставьте на 3 часа. Перед подачей подогрейте мясо, поместите на шпажки, чередуя с нарезанными овощами по вкусу.100гр. соевого мяса залить пол литром воды, добавив немного соевого соуса. Разбухшие кусочки отожмите. 300 гр. грибов отварите и измельчите блендером, добавьте мясо и репчатый лук. Морковь натереть на терке, обжарить на растительном масле. К фаршу добавить морковь и 3 ст.л. муки. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировке и обжарьте с двух сторон. Берегите себя и своих близких. Много полезного и интересного читайте на нашем сайте, в рубрике Не болей.