По словам местной жительницы, вот уже около недели она пытается оплатить коммунальные услуги. - Я живу по улице Гагарина, 56/1. Недавно нам сделали для удобства всего населения единые квитанции, по которым можно оплатить все коммунальные услуги, так вот, чтобы заплатить за холодную воду, я хожу именно в отделение Казпочты. Потому что больше нигде в нашем районе оплату не принимают. А тут в почтовом отделении просто невозможно оплатить, маленькое помещение, духота и очереди на три часа вперед. Да я просто по состоянию здоровья никак не могу высидеть ее, задыхаюсь, - говорит Надежда Бубенкова. К тому же Надежда утверждает, что такая ситуация с очередями стала после того, как ввели единые квитанции. - Вы поймите, все пенсионеры и старики этого района страдают. Ну почему мы не можем оплатить например за воду в "Батыс су арнасы". Ну если вы создали единую квитанцию, создайте условия для народа, чтобы можно было этим пользоваться , - возмущается женщина. В отделении Казпочты №5 руководство разъяснило сложившуюся ситуацию. - Как правило большие очереди скапливаются во время выдачи пенсий. Так как к нам до сих пор обращается большое количество пенсионеров, которые не могут пользоваться банковскими карточками. Кроме того, у нас очереди только по талонам. Еще в отделение поступает очень большое количество посылок из Китая и дальнего зарубежья. Молодые люди заранее бронируют время и приходят к нам за посылками, то есть мы должны отпустить клиента с посылкой вне очереди по забронированному времени, - отметила руководитель отделения почтовой связи №5 города Уральск Самал Термезиева. Между тем Самал Термезиева отметила, что по единой квитанции наиболее выгодно оплачивать коммунальные услуги. - Только единственное, чтобы не стоять в очереди, как альтернатива мы предлагаем произвести оплату в терминале, там комиссия составляет 100 тенге. Если оплатить через кассу Казпочты, комиссия составляет 50 тенге. Так вот пожилые люди в основном не согласны платить большую сумму, и они стоят в очереди, - пояснила Самал Термезиева.