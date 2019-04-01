На границе Атырауской и Актюбинской областей произошел массовый мор рыбы

Местные жители выложили видео мора рыбы 29 марта в "Инстаграм", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bVPZ7w0WHFk В субботу на место выехали специалисты департамента экологии и филиала «Казгидромета». - Река Уил из нашей области протекает в Атыраускую, - сообщил замруководителя департамента экологии Актюбинской области Ерболат Кожиков. - Оттуда вода попадает в небольшое озерце, которое образуется из талых вод. Зимой в этом озерце вода замерзает до дна. Поэтому вся рыба, которая там была, погибла. Это обычный мор. Там водится карась, он попадает туда из Уила. В пятницу к нам поступила информация из соцсети, в субботу туда выехали наши специалисты и специалисты филиала «Казгидромета». Были инспекторы из рыбной инспекции, они все почистили. Ущерб еще не определили.