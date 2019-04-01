Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в судебном порядке была прекращена работа шести интернет-казино, среди которых 777-azino.ru, 777faraon.org, casinoroom.com, elfarts.com, va-bank7.com и vulkanroyal.net. Так, на сайте vulkanroyal.net можно было свободно сыграть в свыше 30 игр, таких как рулетка, покер, автоматы, слоты и другие, а сделать ставки на них и получить выигрыш через платежные сервисы Qiwi, Webmoney, Visa, Mastercard, Maestro, ATF24 и Касса24. – В этой связи прокуратурой города Уральск в суд подано исковое заявление о признании сайта vulkanroyal.net незаконным, которое 12 февраля 2019 удовлетворено. 26 марта министерством информации и общественного развития сайт заблокирован. Аналогичным способом закрыты все остальные онлайн-заведения, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Стоит отметить, что в прошлом году областная прокуратура и органы государственных доходов пресекли незаконную деятельность девяти игорных заведений в городах Уральск и Аксай. – Пять человек привлечены к уголовной ответственности по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса", в доход государства конфисковано 44 единицы компьютерной техники и свыше 800 тысяч тенге, - рассказали в областной прокуратуре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.