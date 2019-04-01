Победителями по трём возрастным категориям стали: 8 - 9 лет: 1 место - Женис Саят, г. Уральск, СОШ №45, 2 место - Каимов Расул, г. Аксай, СОШ №6, 3 место - Узакбаева Адель, г. Аксай, СОШ №6; 10 - 11 лет: 1 место - Гиззатов Алихан, г. Уральск, лицей №38, 2 место - Абдугали Адилет, г.Уральск, СОШ №42, 3 место - Басырбаева Аяжан, г.Уральск, СОШ №42; 12 - 13 лет: 1 место - Ысмагул Ануарбек, г.Уральск, СОШ №30, 2 место - Кулманова Жадыра, г.Уральск, СОШ №42, 3 - место Ермек Диас, г.Уральск, СОШ №30. Победители олимпиады получили почетные грамоты и памятные призы.

• повысить интерес детей к чтению и учёбе; • выявить талантливых детей и помочь им раскрыть способности; • предоставить детям возможность интеллектуально состязаться. - Наша миссия - мотивировать детей к достижению высоких результатов. Для участия детям необходимы компьютер, доступ к интернету, веб-камера и микрофон. Возрастные категории участников: 9 - 10 лет, 11 - 12 лет, 13 - 14 лет. В каждой категории будут три победителя. Все туры - отборочный тур, полуфинал, финал и результаты туров будут проходить в один день, - рассказала директор школы скорочтения и развития интеллекта «IQ 007» Алия Шамшитова. Следует отметить, что в прошлом году 6 учеников школы скорочтения «IQ 007» из Уральска и Аксая приняли участие в Международной интеллектуальной олимпиаде IQ Battle в Москве, в которой показывали свои знания и навыки более 1200 детей России и СНГ. Ребята получили приятные неизгладимые впечатления от участия в интеллектуальном и познавательном состязании, а трое из них сумели войти в сотню лучших. - Мы были очень рады победе наших учеников и гордимся ими. Ведь наш педагогический труд был не напрасен, а более того, принес значительные плоды в интеллектуальное развитие наших ребят, - рассказала руководитель школы скорочтения «IQ 007» Алия Шамшитова. – После такого успеха мы решили провести подобную интеллектуальную олимпиаду IQ Battle қазақша у нас в Уральске. В этой олимпиаде приняли более 450 школьников из уральских и аксайских школ с казахским языком обучения в возрасте от 8 до 13 лет. Для того что принять участие в олимпиаде, дети проходили отборочный тур в своих школах, по результатам которого отбирались ребята с лучшими результатами по знаниям. Именно они получили возможность участвовать в олимпиаде. Олимпиада IQ Battle қазақша прошла в январе этого года в здании областного казахского драматического театра имени Х. Букеевой. После первого тура в полуфинал с каждой группы вышло по 50 сильнейших учащихся, а в финал прошли уже по 10 участников с каждой группы. Задания на олимпиаде были достаточно сложными, ребятам здесь понадобились выдержка, а также умение концентрировать внимание и смекалка. Оценивались ответы участников олимпиады максимально честно и справедливо членами жюри, среди которых были представители департамента языков, а также областного и городского отделов образования.Международная школа скорочтения и развития интеллекта «IQ 007» вот уже три года работает в Уральске и Аксае. Здесь по уникальной методике скорочтения и развития интеллекта обучаются дети от 4 до 17 лет в небольших группах от 2 до 6 человек на казахском и русском языках. Преподаватели школы «IQ 007» успешно помогают ребятам познавать азы чтения уже с малолетнего возраста. В процессе обучения наставники помогают своим воспитанникам не просто быстро прочитывать информацию, а анализировать прочитанное, выделять основную его мысль, развивать образное и логическое мышление. Все родители с теплотой и благодарностью отзываются об этой школе, увидев значительные положительные изменения в учебе у своих чад уже через один, два месяца обучения.