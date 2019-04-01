Победителями по трём возрастным категориям стали: 8 - 9 лет: 1 место - Женис Саят, г. Уральск, СОШ №45, 2 место - Каимов Расул, г. Аксай, СОШ №6, 3 место - Узакбаева Адель, г. Аксай, СОШ №6; 10 - 11 лет: 1 место - Гиззатов Алихан, г. Уральск, лицей №38, 2 место - Абдугали Адилет, г.Уральск, СОШ №42, 3 место - Басырбаева Аяжан, г.Уральск, СОШ №42; 12 - 13 лет: 1 место - Ысмагул Ануарбек, г.Уральск, СОШ №30, 2 место - Кулманова Жадыра, г.Уральск, СОШ №42, 3 - место Ермек Диас, г.Уральск, СОШ №30. Победители олимпиады получили почетные грамоты и памятные призы.Международная школа скорочтения и развития интеллекта «IQ 007» вот уже три года работает в Уральске и Аксае. Здесь по уникальной методике скорочтения и развития интеллекта обучаются дети от 4 до 17 лет в небольших группах от 2 до 6 человек на казахском и русском языках. Преподаватели школы «IQ 007» успешно помогают ребятам познавать азы чтения уже с малолетнего возраста. В процессе обучения наставники помогают своим воспитанникам не просто быстро прочитывать информацию, а анализировать прочитанное, выделять основную его мысль, развивать образное и логическое мышление. Все родители с теплотой и благодарностью отзываются об этой школе, увидев значительные положительные изменения в учебе у своих чад уже через один, два месяца обучения. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
