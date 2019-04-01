В данное время продолжаются работы по разъяснению графики и важности такого нововведения. Во всех районах области системно реализуется план мероприятий по освоению латинской графики. В Казталовском районе на эту тему прошел областной семинар с участием квалифицированных специалистов. Переход на латинскую графику ведется постепенно шаг за шагом до 2025 года. В прошлом году Национальная комиссия подготовила новый свод правил казахского языка. Исторический документ состоит из 9 пунктов и 307 параграфов. Теперь в казахском алфавите 32 буквы. Много изменений внесено в фонетику, офографию и орфоэпию языка, а также в написание заимствованных и сложных слов. С новостями в сфере науки на семинаре выступил ученый, преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова Габит Хасанов. Специалисты-языковеды продемонстрировали примеры написания с использованием нового алфавита, разъяснили спорные вопросы. А для более легкого и быстрого освоения населением латинской графики управление по развитию языков разработало сайт «Е-латын». На этой информационной площадке каждый желающий сможет проверить свои знания выполнив тесты и упражнения. - Нашим отделом совместно с отделом образования ведется работа согласно общему плану. Плюс ко всему все государственные и иные учреждения меняют свои названия на латинскую графику. К примеру, дом дружбы, библиотека, музыкальная школа уже соответствуют новым требованиям языка,- рассказал руководитель районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жандос Дуйсенгалиев. Подобная работа с обсуждением и разъяснением продолжится во всех районах области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.