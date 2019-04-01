В Атырау новый газон на футбольном поле постелят специалисты, принимавшие участие в строительстве питерского спорткомплекса «Зенит Арена» и отечественной «Алматы-Арена», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" За счет меценатов  будет осуществляться капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Мунайшы». - 28 марта мы начали работу по обновлению покрытия футбольного поля стадиона.  Задействована вся необходимая техника, - сказал инженер-строитель Рахман Хайткулов. По словам специалиста, новое поле будет отвечать всем стандартам в соответствии с требованиями ФИФА Пока  футбольный клуб «Атырау» проводит игры на площадке «Астана-Арена» в столице. Как только все работы по новому газону будут завершены,  атырауская  команда продолжит играть на своем поле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА