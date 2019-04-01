Иллюстративное фото из архива "МГ" За счет меценатов будет осуществляться капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Мунайшы». - 28 марта мы начали работу по обновлению покрытия футбольного поля стадиона. Задействована вся необходимая техника, - сказал инженер-строитель Рахман Хайткулов. По словам специалиста, новое поле будет отвечать всем стандартам в соответствии с требованиями ФИФА Пока футбольный клуб «Атырау» проводит игры на площадке «Астана-Арена» в столице. Как только все работы по новому газону будут завершены, атырауская команда продолжит играть на своем поле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.