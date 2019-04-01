Ребенку важно время проведенное с двумя родителями. К тому же папа может дать возможность маме закончить домашние дела, отдохнуть, найти время для себя. Чем же заняться папе с ребенком?Маме бывает тяжело, в первые месяцы купать малыша одной. Мужчины трепетно относятся к этому – это лучший момент оставить папу наедине с малышом, дать им вдоволь «погулить», почувствовать друг друга.После того, как малыш покушал, дайте укачать его папе. Психологи утверждают, что дети чувствуют себя спокойно и под защитой в руках отца.Иногда мамы боятся отпускать мужа с маленьким ребенком на прогулку. Но мужчинам надо тренировать отцовский инстинкт, а как это сделать, если не дают? Дайте мужу почувствовать себя папой вне стен дома. Тем более с папой можно побегать и поиграть там, где мамы не разрешают – трясясь над ребенком.Вы заметили, дети меньше плачут на приеме у врача, если на руках у папы? Здесь срабатывает чувство защищенности и то, что у папы не забалуешь.Рассказывать невероятные истории про супергероев у пап нередко получается лучше, чем у мам. У ребенка ярче работает воображение, и он засыпает, погружаясь в этот придуманный мир, принадлежащий им с папой.Мужчины это большие дети, поэтому собирать конструкторы, разгадывать головоломки им самим интересно, и они увлекут этим ребенка. А еще совместные игры хороший способ создать свой ритуал, когда остаешься наедине с ребенком.Делая вместе с папой сюрпризы и подарки для мамы или бабушки, ребенок с детства учится правильно себя проявлять по отношению к противоположному полу. Мальчики учатся ухаживать за девочками, а девочки наблюдают взаимоотношения между мужчиной и женщиной.В этом возрасте ребенок расширяет круг общения, ему приходиться заводить друзей и учиться быть в коллективе. Мужское мнение и советы очень важны в этот непростой период, особенно для мальчиков.: Совместно с родителями всегда дает больший результат, если превратить процесс в игру или соревнования. А с кем, как не с папой можно поспорить, проявить смекалку. Показать свои знания и похвастаться. Предоставьте малышу такую возможность.