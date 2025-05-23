Жанибек Абилхан из Туркестанской области набрал на ЕНТ максимальный балл. Руководство образовательного центра, в котором юноша готовился к главному школьному экзамену, объявило о том, что подарит выпускнику квартиру, сообщает Aikyn.kz.

На днях юноше вручили сертификат на квартиру. Он может купить жилье в том городе, в котором планирует учиться. Кроме этого Жанибеку уже подарили iPhone, ноутбук, телевизор и другие ценные призы.

Отметим, что несмотря на такое достижение, казахстанцы отмечают невероятную скромность и застенчивость юноши.



