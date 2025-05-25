По данным РГП «Казгидромет», 26 мая на западе Казахстана осадков не ожидается. В Уральске синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду. Днем столбики термометров покажут +23 градусов, ночью +7. Ветер северо-восточный: 7 м/с.
В Атырауской области ожидается теплая погода без осадков. Днем +25. Ночью +15. Ветер северо-восточный: 8 м/с.
В Актюбинской области ясно. Днем +21 градус, ночью +5 градусов. Ветер северо-восточный: 8 м/с.
В Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +17. Ветер северо-восточный: 5 м/с.