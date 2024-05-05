По данным городского акимата, на территории Уральска имеются 44 клумбы, общая площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров. На 4 869 квадратных метрах высаживаются однолетние цветы, на 23 131 квадратном метре высажены многолетние растения. Для уральцев высаживаются такие растения как бархатцы, петуния, цинерария, герань и другие.

С 2022 года озеленением и содержанием газонов и клумб города занимается ТОО «Шымкент жасыл кала». Договор составлен на три года. Из городского бюджета с 2022 по 2024 годы выделено 1,6 миллиарда тенге.

В 2024 году планируется высадка газона на территории скверов Айтиева и Лермонтова, IT-сквера и площади имени С.Датова.

Автоматическую систему полива в этом году планируют установить по следующим объектам: