В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с началом весны происшествий с водителями самокатов не было, с ними ведутся профилактические беседы по соблюдению ПДД.

— Водители электрических самокатов должны ездить по велосипедной дорожке или по велосипедной полосе. Если такой полосы нет, то они могу проехать по правому краю проезжей части, в том числе по полосе для автобусов. Двигаться нужно в один ряд по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров час, не создавая опасности для пешеходов. Нельзя ездить по правой части дороги водителям электросамокатов, не достигших 18-летнего возраста и без водительского удостоверения любой категории. Или временного удостоверения, выданного на замену водительского, когда у водителя есть при себе удостоверение личности, — сообщили в ведомстве.