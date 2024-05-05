Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает Акорда.
— Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее, — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что пасхальные традиции, тесно вплетённые в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.
— Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность. Уверен: благодаря стойкости и сплочённости нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана. Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях! — написал президент.
