Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму департамента полиции Актюбинской области проверяют антитеррористическую защищенность ряда объектов образования региона, в том числе колледжей, школ, а также домов школьников, передает Polisia.kz.

В ходе проверок полицейские уделяют особое внимание инженерно-техническому укреплению зданий, в том числе оборудованию системой сигнализации, системой видеонаблюдения, охране, оснащению системой оповещения населения. Полицейскими были проверены соблюдения утвержденных требований антитеррористической защиты руководителями объектов в Мугалжарском, Темирском, Шалкарском и Алгинском районах. Также проверено восемь частных школ на территории города Актобе.

Большинство нарушений выявлены в сфере оснащения системой видеонаблюдения, турникетами, тревожной кнопкой. По выявленным нарушениям наложены штрафы на общую сумму два млн тенге. Кроме того, для предупреждения нарушений требований по обеспечению антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, стражами порядка проводится разъяснительная работа с собственниками объектов.

Кроме этого, в целях усиления мер защиты детей и обеспечения безопасности учащихся, с руководителями объектов УТО, подведомственных управлению образования, а также учащимися, в целях освоения правил поведения при возникновении угрозы акта терроризма и иных чрезвычайных происшествий, в настоящее время в области сотрудниками полиции проводятся информационно-разъяснительные мероприятия.

В Актюбинской области находятся 276 объектов областного управления образования, уязвимых в террористическом отношении. До конца года все указанные объекты будут проверены.