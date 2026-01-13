Ранее бедность измерялась главным образом через прожиточный минимум. Новая методика делает оценку более комплексной, учитывая качество жизни населения.

В Казахстане утвердили Методику по измерению показателей бедности, которая начнёт действовать с 16 января 2026 года. Соответствующий приказ подписан руководителем Бюро национальной статистики, передаёт Zakon.kz.

Теперь показатели бедности будут рассчитываться не только по прожиточному минимуму, но с учётом медианного дохода, международных критериев и других параметров. Это позволит точнее оценивать уровень жизни населения.

Методика предусматривает несколько способов измерения бедности:

по абсолютному критерию с использованием прожиточного минимума;

по относительному критерию — в процентах от медианного дохода;

по международной черте бедности с учётом паритета покупательной способности (ППС);

дифференциация доходов населения.

При этом учитывается не только денежный доход, но и самооценка уровня жизни респондентами — люди сами оценивают своё положение от низкого до высокого.

Новые правила включают также оценку условий жизни: доступ к образованию и здравоохранению, жилью и инфраструктуре, возможность оплачивать счета и заменять мебель. Особое внимание уделено детской бедности и условиям жизни детей в семьях.

Как отмечают эксперты, новый подход позволит более точно понимать реальный уровень бедности и сопоставлять данные с международными стандартами. Ранее показатели иногда значительно отличались от оценок Всемирного банка из‑за различий в методике.