В Казахстане утвердили Методику по измерению показателей бедности, которая начнёт действовать с 16 января 2026 года. Соответствующий приказ подписан руководителем Бюро национальной статистики, передаёт Zakon.kz.
Теперь показатели бедности будут рассчитываться не только по прожиточному минимуму, но с учётом медианного дохода, международных критериев и других параметров. Это позволит точнее оценивать уровень жизни населения.
Методика предусматривает несколько способов измерения бедности:
по абсолютному критерию с использованием прожиточного минимума;
по относительному критерию — в процентах от медианного дохода;
по международной черте бедности с учётом паритета покупательной способности (ППС);
дифференциация доходов населения.
При этом учитывается не только денежный доход, но и самооценка уровня жизни респондентами — люди сами оценивают своё положение от низкого до высокого.
Новые правила включают также оценку условий жизни: доступ к образованию и здравоохранению, жилью и инфраструктуре, возможность оплачивать счета и заменять мебель. Особое внимание уделено детской бедности и условиям жизни детей в семьях.
Как отмечают эксперты, новый подход позволит более точно понимать реальный уровень бедности и сопоставлять данные с международными стандартами. Ранее показатели иногда значительно отличались от оценок Всемирного банка из‑за различий в методике.