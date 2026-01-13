Долгожительница из России с казахскими корнями приехала навестить внуков.

Фото со страницы Национально-культурной и духовно-просветительской группы казахов Самары и Самарской области во "ВКонтакте"

Одна из старейших жительниц России с казахскими корнями Нафиза Жарылгапова умерла на 112-м году жизни. Это произошло в Казахстане, куда она поехала навестить своих родных. Об этом РИА Новости сообщил представитель самарской казахской автономии «Ак Жол» Ербулат Сагандыков.

— Она до последнего ходила, разговаривала, была в себе. Поехала к детям, внукам в Уральск. Она умерла 8 января, похоронили 10 января, — рассказал Сагандыков.

Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семье. Большую часть жизни она прожила в Оренбургской области. Несколько лет назад переехала в Самарскую область к семье своей внучки. За свою долгую жизнь долгожительница вырастила пятерых детей, у неё 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.