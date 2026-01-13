Во всех случаях детей находили в течение суток и возвращали родителям.

По данным департамента полиции ЗКО, в 2025 году поступило 688 заявлений о пропаже людей. Найти удалось 686 человек. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 353 таких обращения, из них 352 человека были найдены.

По статистике, чаще всего пропадают мужчины без постоянного дохода, злоупотребляющие алкоголем и состоящие на учёте в психиатрическом диспансере. Около 90% всех случаев приходится на областной центр.

Полицейские также отмечают рост числа уходов из дома среди несовершеннолетних. За год зарегистрировано 384 сообщения о пропаже детей (в 2024 году — 187). Во всех случаях детей находили в течение суток и возвращали родителям.

Среди них:

дети от 5 до 12 лет — 172 случая;

подростки от 13 до 17 лет — 212 случаев.

Чаще всего пропадают дети из неблагополучных семей. Основные причины — конфликты с родителями, нежелание жить дома из-за постоянных скандалов и злоупотребления алкоголем взрослыми. Бывают и случаи, когда подростки знакомятся в соцсетях и уходят на встречи, не предупредив родителей. В таких ситуациях чаще всего речь идёт о девочках. Если дети постоянно уходят из дома, то их законным представителям выписывают штраф по статье 442 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».

Также в 2025 году в области разыскивали 93 преступников. Из них удалось задержать 57 человек, ещё 36 оставались в розыске. Восемь разыскиваемых находятся за пределами страны и подлежат экстрадиции.