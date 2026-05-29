В новом выпуске мы расскажем, как открыть салон красоты и не потеряться в жесткой конкуренции: от первых вложений и поиска команды до реальных доходов, рисков и неудач.

Мы поговорили с владелицей уральского салона красоты Nonna Фаридой Байбулатовой и узнали, как устроен этот бизнес изнутри.

От работы на выездах до первого кабинета

В 2012 году Фарида попала на процедуру шугаринга в качестве клиентки. Процесс её так увлек, что она решила: "Я смогу не хуже!" - и пошла учиться. Карьера мастера началась в Алматы. Фарида освоила шугаринг, маникюр, а позже отучилась на парикмахера-колориста и регулярно повышала квалификацию.

Первые пять лет были кочевыми: своего кабинета не было, приходилось работать на выездах, перевозя тяжелое оборудование на себе, и без всякого графика. Случались и неприятные истории с недобросовестными клиентами.

- В начале, конечно, клиентов не было. На выезды ездила, в OLX объявления давала. Разные районы, конечно, попадались. Бывало, вечером выезжаешь и до ночи, а иногда и до утра делаешь маникюр и шугаринг. В любое время: вечером начинаешь и до утра могла всех обслужить. Ночью возвращаться, конечно, было страшно. Я жила в одном конце города, а ездила вообще в другой, - вспоминает Фарида.

Своего первого клиента Фарида помнит до сих пор: это была мама в декрете, на улице стояла жуткая жара, и паста для шугаринга таяла моментально. Позже, набравшись опыта, мастер переехала в Уральск. В то время эта ниша в городских салонах была практически свободной.

- У подруг был spa-салон в центре, и они мне предложили: "Что ты будешь ездить туда-сюда? Здесь кабинеты сдают недорого. Давай к нам, у тебя же есть кушетка". Я с одной кушеткой и заехала, а потом потихоньку обновляла всё. Поначалу цены не поднимала, месяца три нарабатывала базу, потом чуть-чуть подняла и так постепенно развивалась, - рассказывает хозяйка салона.

Первое время приходилось работать в минус: аренда хоть и была недорогой, но дорога отнимала много времени и денег. К тому же клиентам было удобно приходить после работы, и Фарида засиживалась допоздна. На открытие этого первого кабинета в 2019 году ушло всего 150 тысяч тенге. Из главных трудностей того периода предпринимательница вспоминает разве что редких клиентов со сложной, поврежденной кожей.

Большой шаг: открытие салона в кредит

На запуск полноценного салона с командой Фарида решилась в 2024 году. До этого уже была попытка открыть небольшую студию, но её пришлось закрыть из-за ухода владелицы в декрет.

- Я хотела свой салон, работать со своей командой. Ещё в 2019 году отучилась на парикмахера и колориста, после декрета прошла повышение квалификации. Мне нужен был салон, чтобы там были мастера. Чтобы каждому клиенту было удобно: пришел в одно место и всё сделал. Мне почему-то понравился 10-й микрорайон, я там как-то проезжала, посмотрела по локации - на тот момент там был только один салон, и цены у них были выше среднего. Подумала, что не все смогут туда ходить, и решила поискать место поблизости. Нашла помещение на нулевом этаже, цена устраивала. Когда начинала, у меня вообще оборудования не было. Можно сказать, без денег стартанула. Пошла, договорилась, а потом всё начала брать в кредит, - делится предпринимательница.

Оборудование пришлось ждать 15 дней. В реализацию мечты она вложила 4,5 миллиона тенге. Основная часть суммы ушла на мебель и аппараты, остальное - на закупку расходников. Только палитра лаков обошлась в 700-800 тысяч тенге, не говоря о профессиональных оксидантах для волос. За 74 квадратных метра на нулевом этаже двухэтажного здания Фарида поначалу платила 170 тысяч тенге аренды, но ставка постепенно росла.

Обратная сторона красоты: аллергия, варикоз и разрушение мифов

Бьюти-индустрия - это не только красивые окрашивания, но и серьезная нагрузка на здоровье. Несмотря на средства защиты, у Фариды со временем развилась сильная аллергия.

- Здоровье потихоньку с годами дает о себе знать. Появилась аллергическая реакция, потому что постоянно красками дышишь. Если, допустим, делаешь биозавивку - этот запах постоянно стоит в горле. Еще один минус - все время на ногах, появляется варикоз. Многие думают, что парикмахеры такие богатые... Особенно когда просят волосы покрасить, а у нас только на расходники половина стоимости уходит! А то, что я стою на ногах по семь часов, трачу силы? И все равно просят: "А что чуть дешевле не сделаешь? - делится Фарида.

Иногда случаются и комичные ситуации, когда мастерам приходится буквально "на пальцах" объяснять клиентам законы физики и анатомии.

- Приходят девушки, у них очень тонкие волосы, а показывают фото с мега-объемом. Я говорю: "У вас нет столько волос, я откуда это все возьму?". А потом пишут отзывы в стиле "ожидание и реальность" Или есть такая структура волос - слишком мягкая. Делаешь кудри, а они сразу падают, не держатся. Чтобы локоны держались, нужен немного пористый волос. Некоторые просят: "Можете лаком сбрызнуть?". Я говорю, что надо чуть-чуть, а они: "Нет, еще брызгайте!". Предупреждаю, что они же деревянные сейчас станут. А им все равно: "Зато не упадут", - смеется хозяйка салона Nonna.

Экономика салона: аренда, проценты и сезонность

Команду Фарида специально не искала - мастера пришли сами: кто-то перешел из соседних студий, кто-то искал работу ближе к дому, кто-то пришел по объявлению. Сейчас в штате 8 человек. Свою зарплату (50% от стоимости услуги) они забирают ежедневно. Начинала же Фарида всего с двумя мастерами.

Предпринимательница отмечает, что формат работы с персоналом сильно влияет на стабильность бизнеса и качество услуг:

- Я смотрю на работы. Именно к маникюру клиенты почему-то очень щепетильно относятся. Мне кажется, если плохо будут делать, то клиент не будет возвращаться. Если ты сам мастер, можно брать мастеров на аренду. Но большой минус аренды для салона в том, что они могут вдруг уйти и забрать клиентскую базу с собой. А если работать на процентах, то не могут забрать. Если мастер на процентах, то он работает на моих расходниках, а если на аренде - то на своих.

На расходные материалы для команды уходит около 800 тысяч тенге в месяц. Поставщиков искать не приходится - они сами выходят на связь и предлагают продукцию.

Как и в любом бизнесе, здесь есть сезонность. Пик заработков приходится на лето и праздники. Однажды в праздничный день Фарида в одиночку обслужила 35 клиенток.

- В новогодние праздники и перед 8 Марта выходит больше миллиона, наверное, миллиона полтора. А в остальные месяцы доход поменьше, потому что после Нового года люди начинают экономить, - рассказывает Фарида.

В "глухие" месяцы (обычно это январь-февраль и период мусульманского поста) выручки хватает только на покрытие аренды помещения, которое сейчас обходится Фариде со скидкой в 300 тысяч тенге.

Проблема кадров и "три месяца на раскрутку"

Фарида советует очень тщательно подходить к выбору команды. Ведь репутация мастера напрямую влияет на имидж студии: даже если человек уйдет, плохие или хорошие отзывы останутся связаны с именем салона. При этом новичкам нужно время, чтобы встать на ноги.

- Когда мастер приходит на новое место, он сидит и нарабатывает себе клиентов. В любом месте, куда бы ты ни пришел, три месяца уходит на раскрутку - чтобы люди о тебе узнали, чтобы тебя попробовали как мастера. Есть такие, которые один день посидят без записей и уходят. Говорят: „У вас нет клиентов“. Это у тебя их нет! Ты должна сидеть здесь и нарабатывать базу. Тебе минимум три месяца надо, чтобы каждый из 30 дней в месяце был забит. Во всех салонах бывает, когда есть клиенты, а когда их нет. Мастера силой не удержишь. Есть просто люди сами по себе стабильные, им комфортно работать там, где поближе к дому и где они уже наработали людей. И даже если такой мастер уйдет, не все клиенты пойдут за ним. Сейчас люди разбалованы: даже две-три остановки ехать не хотят, - объясняет предпринимательница.

Фарида отмечает, что конечная цена услуги для клиента формируется не только из стоимости материалов, аренды и работы мастера - туда закладываются еще и коммунальные услуги. Самой прибыльной позицией в салоне остаются парикмахерские услуги. Правда, после недавнего переезда локации из 100% прежней базы за Фаридой осталось около 20% клиентов. Но это самые преданные люди - некоторые из них приезжают к ней на процедуры даже из отдаленных населенных пунктов.

Советы новичкам: стоит ли открывать салон в 2026 году

Бьюти-рынок сейчас переживает не лучшие времена, и открывать салон без опыта - огромный риск.

- В 2026 году, мне кажется, идет большой спад, не у всех мастеров сейчас забита запись. У людей на кафе деньги есть, а на себя... Даже волосы покрасить или подстричься - экономят. Бывает, приходят женщины - корни отросли, седина. Говоришь им: "Давайте покрасим", а они: "Нет, мы дома сами". Думают, что мы за краску баснословные деньги берем. Во многих салонах действительно сильно накручивают цены, если красители очень дорогие. Допустим, Estel сейчас дороже. У нас же косметика бюджетная, средняя сумма за материал - около двух тысяч тенге, - объясняет владелица салона.

Если бы Фарида открывала бизнес сегодня, она бы поменяла стратегию: сначала набрала бы сильную команду, а уже под неё искала локацию. Опасно заходить в этот бизнес тем, кто сам ничего не смыслит в сфере красоты. Перед открытием своего дела Фарида советует обязательно поработать мастером в найме. Саму её в начале пути в чужом салоне жестко обделяли клиентами: несмотря на то, что она приходила раньше всех, администраторы отдавали записи "стареньким" мастерам.

Впрочем, зайти на рынок можно и с небольшим бюджетом, если стартовать с собственного маленького кабинета. В первое время придется набраться терпения: когда Фарида открывала свой первый салон, она полгода работала в минус или в ноль, едва покрывая аренду.

- В зависимости от того, какой ты мастер. Если ты маникюрист, то можно открыться с минимальным бюджетом. Туда чисто аренда уйдет, расходники у них всегда с собой есть. Но доход не всегда будет стабильным, бывает пару месяцев в году, когда работаешь себе в убыток, - делится опытом Фарида.

Чтобы сегодня открыть небольшой салон "по минимуму" на 20–30 квадратных метров, потребуется около 3 миллионов тенге. Сюда войдет покупка оборудования, расходников, косметический ремонт и оплата аренды.

О клиентах и продвижении

Конкуренции Фарида не боится, считая, что у каждого мастера свой клиент, сколько бы студий ни открывалось вокруг. В новой локации она начала активно заниматься маркетингом: наняла SMM-специалиста, запускает конкурсы в соцсетях, раздает флаеры, продвигается через 2ГИС (приложение, по её словам, работает отлично для привлечения и клиентов, и мастеров). Но мощнее всего по-прежнему бьет "сарафанное радио".

Нашлось в бизнесе место и для благотворительности. Каждый понедельник Фарида бесплатно стрижет людей с инвалидностью, а в первой половине недели (понедельник, вторник, среда) предоставляет скидки для пенсионеров. Для предпринимательницы это способ немного порадовать людей и помочь им. К своему делу, к которому она шла мелкими шагами много лет, Фарида относится трепетно: для нее салон красоты - это в первую очередь творчество и любимая работа.

Кстати, портрет постоянного клиента выглядит интересно. Чаще всего самыми преданными посетителями оказываются мужчины - некоторые обновляют стрижку строго каждые две недели. Женщины в основном приходят на стрижки и сложные окрашивания, а подростки просят сделать стильные, трендовые прически.