В Акмолинской области молодой человек оказался в реанимационном отделении детской больницы из-за укуса клеща - врачи диагностировали у него опасную инфекцию, клещевой энцефалит. Пострадавшим оказался 17-летний студент, сообщает Седьмой канал.

Как выяснилось, насекомое укусило юношу еще 16 мая, однако его семья долгое время никуда не обращалась. На сегодняшний день состояние пациента оценивается как тяжелое, медики делают всё возможное, чтобы предотвратить необратимые последствия запущенного заболевания.

- После укуса клеща никаких симптомов может не быть. Человек может думать, что он не заболел. Обычно через 7-10 дней появляются первые симптомы. Осложнения вирусного клещевого энцефалита очень разные, они действуют на центральную нервную систему - головной мозг, спинной мозг. Последствия могут быть необратимыми, - предупредил заведующий отделением реанимации областной детской больницы Ербол Жумагалиев.

По информации врачей, в регионе от укусов клещей пострадали уже около 500 человек. Опасный диагноз подтвердился у троих местных жителей, сейчас они проходят курс необходимой терапии.

Источник: Седьмой канал